POL-HX: Einbruch in Wohnhaus gescheitert

Borgentreich (ots) - In der Zeit von Freitagmittag, 13.01.2017, bis Montagmittag, 16.01.2017, versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Am Rathaus in Borgentreich einzudringen. Sie richteten an zwei Türen einen Sachschaden von insgesamt ca. 3.000 Euro an, in das Gebäude gelangten sie aber nicht. Die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweises zu verdächtigen Beobachtungen, die mit diesem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnten. /Te.

