POL-HX: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 16.01.2017, gegen 12:30 Uhr, verletzte sich eine 39-jährige Autofahrerin aus Warburg leicht. Sie wollte mit ihrem Citroen Saxo aus der Straße Im Dorning in Warburg-Daseburg auf die Dösseler Straße nach rechts einbiegen. Dabei beachtete sie den Opel Astra eines 33-Jährigen nicht, der von Daseburg in Richtung Dössel unterwegs war. Der Astra-Fahrer aus Warburg überholte in dem Bereich, der sich bereits außerhalb der Ortschaft befindet und in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt ist, einen vor ihm fahrenden LKW mit Anhänger. Als sich der Opel neben dem LKW eines 38-jährigen Warburgers befand, bog die Citroen-Fahrerin in die übergeordnete Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wobei der Opel dabei noch seitlich gegen den Anhänger des LKW stieß. Der Citroen wurde zurückgeschleudert und stieß noch gegen ein Verkehrszeichen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell