POL-HX: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Bad Driburg (ots) - Eine Spendendose in Form einer bemalten Gipsfigur auf einem Holzsockel brach ein bisher unbekannter Täter im Laufe der vergangenen Woche von Sonntag, 08.01.2017, bis Samstag, 14.01.2017, gewaltsam auf. Die Figur in der katholischen Pfarrkirche in Bad Driburg-Pömbsen wurde dabei beschädigt und eine unbekannte Spendensumme entwendet. Die Polizei in Bad Driburg, 05253 - 98700, bittet um Hinweise zu diesem Spendendiebstahl. /Te.

