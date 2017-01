POL-HX: Versuchter Diebstahl aus Wohnhaus

Warburg (ots) - Eine kurze Abwesenheitszeit der Bewohner am Freitag, 13.01.2017, zwischen 17:40 Uhr und 18:20 Uhr, nutzten zwei bisher unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus an der Straße Vogelar in Warburg-Scherfede einzudringen. Sie verschafften sich zunächst unberechtigt Zugang auf das Grundstück und gelangten von dort in den Wohnbereich. Die Täter durchsuchten Schränken in mehreren Räumen. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet, aufgefundenes Bargeld in Fremdwährung ließen die Täter am Tatort zurück. Durch einen Zeugen konnten zwei Personen beschrieben werden, die sich von dem Wohnhaus entfernten. Nach dessen Beschreibung sollen beide ca. 1,80 bis 1,90 m groß und kräftig sein. Einer habe eine schwarze Jacke mit Rundkragen und einer eine olivfarbene Kapuzenjacke mit Fellbesatz getragen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, entgegen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell