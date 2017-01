POL-HX: Einbruch in Vereinsheim

Warburg (ots) - In ein Vereinsheim in der Johannistorstraße in Warburg drangen bisher unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes von Freitagmittag, 13.01.2017, bis Sonntagmittag, 15.01.2017, gewaltsam ein. Sie entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und einige Kekse, hinterließen aber einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen können.

/Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell