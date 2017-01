POL-HX: Pkw auf Parkplatz beschädigt, Verursacher geflüchtet Samstag, 14.01.2017, 15.10 Uhr

34414 Warburg (ots) - Am Samstag, 14.01.2017, gegen 15.10 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw den Parkplatz des Combi-Marktes in der Landfurt in Warburg. Als ein 51 - jähriger Pkw Fahrer mit seinem Fahrzeug aus einer Parklücke ausfahren wollte, übersah er das Auto der Frau und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Nach kurzer Diskussion entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und überprüft werden. An seinem Fahrzeug waren frische Unfallspuren zu erkennen. Da er Alkohol getrunken hatte wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /Sche

