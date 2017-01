POL-HX: Alkoholisiert am Steuer Samstag, 14.01.2017, 14.37 Uhr

33014 Bad Driburg (ots) - Nachdem ein 51-jähriger Pkw Fahrer in Bad Driburg die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete, wurde er in der Erich-Klausener-Straße in Bad Driburg angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. /Sche

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell