POL-HX: Verkehrsunfälle bei winterlichen Wetterverhältnissen

37671 Höxter (ots) - Die Kreispolizeibehörde Höxter verzeichnete am Freitag, 13.01.2017, bis 13.00 Uhr, ein leicht überdurchschnittliches Aufkommen von Verkehrsunfällen. So wurden durch die Polizei im Kreis Höxter insgesamt 16 Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei allen Verkehrsunfällen entstand lediglich Sachschaden. Personen blieben in allen Fällen unverletzt. Bei elf dieser Unfälle handelte es sich um Unfälle, bei denen Straßenglätte mit im Spiel war. Hierbei rutschten Fahrzeuge beispielsweise in den Graben oder stießen gegen Bäume, Leitplanken und Schilder. Ein 56-jähriger Fahrer aus Lügde geriet mit seinem VW Buli im Bereich Willebadessen-Eissen, auf der Bundesstraße 252, gegen die Leitplanke und beschädigte diese auf einer Länge von 5 Metern. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte später bei seiner Wohnanschrift durch die Polizei Lippe angetroffen werden und sein Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Vier dieser Unfälle geschahen jeweils im Bereich der Städte Warburg und Bad Driburg. Je einmal lag die Unfallstelle in den Städten Willebadessen, Beverungen und Marienmünster./He.

