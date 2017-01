POL-HX: Beim Wenden anderes Fahrzeug übersehen - zwei Personen verletzt

37696 Maienmünster (ots) - Am 12.01.2017, gegen ca. 15.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 59 ein Verkehrsunfall im Bereich Vörden, in Höhe einer Firmenzufahrt. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhren ein 21-jähriger Mann aus Höxter und eine 18-jährige Frau aus Marienmünster mit ihren Fahrzeugen in einigem Abstand zueinander die K 59 aus Richtung Fürstenau kommend in Fahrtrichtung Marienmünster/Vörden. In Höhe der Einmündung einer Firmenzufahrt bog dann der 21-Jährige mit seinem Mercedes nach rechts in Richtung Firmengelände ab. Dieses befuhr er jedoch nicht, sondern wendete im Einmündungsbereich und wollte seinerseits wieder nach links auf die K 59 abbiegen. Hierbei übersah er dann die kreuzende 18-Jährige in ihrem Seat und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Unfallbeteiligte verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie wurden geborgen und abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell