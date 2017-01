POL-HX: Zwei verletzte nach Verkehrsunfall

34414 Warburg (ots) - Am Donnerstag, 12.01.2017, gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der Straße Burggraben in Warburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann, beide aus Warburg, verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 40-Jährige mit seinem Toyota Corolla den Burggraben vom Paderborner Tor kommend in Richtung Klockenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 7 mit seinem Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen und stieß dort mit dem VW Lupo der 20-Jährigen frontal zusammen, welche den Burggraben in Gegenrichtung befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und Abgeschleppt. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell