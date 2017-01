POL-HX: Wohnungseinbrüche in Höxter

37671 Höxter (ots) - In Höxter sind bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen eingebrochen. Am Donnerstag, 12.01.2017, zwischen 06.40 Uhr und 19.30 Uhr, ist in eine Wohnung in der Hermannstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter drangen von der Hausrückseite in die Wohnung ein und entwendeten diversen Schmuck. Ebenfalls eingebrochen wurde in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Grabenstraße. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Hier liegt die Tatzeit zwischen Mittwoch, 11.01.2017, 08.00 Uhr und Donnerstag, 12.01.2017, 15.15 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Höxter darauf hin, dass Einbrecher zu jeder Tageszeit in Wohnungen und Häuser einsteigen. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Besonders in den Wintermonaten machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit zu nutze. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Achten Sie bitte auf verdächtige Personen/Situationen in Ihrem Umfeld. Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über 110. Lassen sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell