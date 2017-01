POL-HX: Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab

33014 Bad Driburg (ots) - Am Donnerstag, 12. Januar 2017, 09.15 Uhr, verunfallte ein mit groben Kies beladener Sattelzug auf der Bundesstraße 64. Der LKW befuhr zur Unfallzeit die B63 aus Richtung Brakel kommend in Fahrtrichtung Bad Driburg. Kurz nach einem Betonwerk geriet der LKW aus bislang nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen angrenzenden Grünstreifen, streifte einen Baum, fuhr drei ca. 25 cm starke Bäume um und kippte an einem ca. 2m Meter tiefen Hang auf die linke Fahrzeugseite. Bei dem Unfall riss der Kraftstofftank ab und Dieselkraftstoff gelangte auf einen Acker. Der 49-jährige Fahrer aus Volkmarsen wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem LKW entstand Totalschaden. Die B64 wurde für die Zeit der Bergungsmaßnahmen gesperrt und eine Verkehrsableitung eingerichtet./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell