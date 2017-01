POL-HX: Öl in Bratpfanne fängt Feuer

33034 Brakel (ots) - Brennendes Öl in einer Bratpfanne führte am Mittwoch, 11.01.2017, gegen 18.50 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße Sonnenbrede in Brakel-Siddessen. Ein 26-jähriger Mann hatte das Öl beim Kochen in der Pfanne auf dem Herd erhitzt. Plötzlich habe dieses angefangen zu brennen. Zum Glück blieb der Mann unverletzt und die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An der Küche entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell