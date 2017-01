POL-HX: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

37671 Höxter (ots) - Eine 16-jährige Fahrerin eines Motorrollers ist am Mittwoch, 11.01.2017, gegen 07.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Lütmarser Straße verletzt worden. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr die Jugendliche mit ihrem Mofa den linksseitigen Radweg der Lütmarser Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In Höhe der ehemaligen Haus Nr. 4 beabsichtigte sie auf die andere Straßenseite zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich auf den zwei Fahrstreifen vor der Ampelanlage auf der Lütmarser Straße ein Rückstau von PKW gebildet. Die Mofafahrerin "schlengelte" sich mit ihrem Zweirad zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch, um auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen in Richtung der Straße An der Steinmühle zu gelangen. Offensichtlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten versuchte sie den Fahrstreifen zu überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Renault Twingo einer 20-jährigen Frau aus Boffzen, welche die Lütmarser Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Rollerfahrerin zu Boden, wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Twingo blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden./He.

