POL-HX: Taxi verunfallt auf glatter Fahrbahn

33014 Bad Driburg (ots) - Am Dienstag, 10.01.2016, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Taxifahrer aus Borchen die Kreisstraße 13 bei winterlichen Straßenverhältnissen offensichtlich mit nichtangepasster Geschwindigkeit von Willebadessen-Altenheerse in Richtung Bad Driburg-Neuenheerse. In einem Waldstück vor Bad Driburg-Neuenheerse geriet er zu Beginn einer Gefällstrecke und Rechtskurve auf die linke Fahrspur und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann durchfuhr mit seinem Taxi einen Straßengraben, prallte gegen eine Waldzufahrt und kam im Wald zum Stehen. Der Taxifahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Daimler des Taxifahrers wurde erheblich beschädigt. Er musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro./He.

