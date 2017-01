POL-HX: Garage ausgebrannt - PKW komplett zerstört

37671 Höxter (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, 09.01.2017, gegen 22.30 Uhr, die Garage eines Hauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Brand. In der Garage befand sich ein VW Golf, welcher durch das Feuer komplett zerstört wurde. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden. Die im Haus lebenden Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt./He.

