POL-HX: Unfall bei Straßenglätte

33034 Brakel (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, 10.01.2017, gegen 05.30 Uhr, verunfallte ein 25-jähriger Mann aus Beverungen mit seinem Opel auf der Kreisstraße 39 zwischen Erkeln und Rheder. Der Mann befuhr die Strecke aus Richtung Erkeln kommend in Richtung Rheder. Im Bereich einer abschüssigen Rechtskurve hatte er seine Geschwindigkeit offensichtlich nicht den Witterungsverhältnissen angepasst und verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kam neben der Fahrbahn zwischen Sträuchern und Bäumen auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden. /He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell