POL-HX: Kabel von Firmengelände entwendet

37688 Beverungen (ots) - Von einem Gelände eines Erdbauunternehmens in Beverungen haben unbekannte Diebe mehrere hundert Meter Stromkabel entwendet. In der Zeit von Donnerstag, 22.12.2016, 18.00 Uhr, bis Montag, 09.01.2017, 08.00 Uhr, gelangten die unbekannten Täter, vermutlich über den Weserradweg, auf das Grundstück des Bauunternehmens. Hier suchten die Diebe den Bereich zwischen einem Stromverteilerkasten, sowie eines Schwimmbaggers auf. Die Täter trennten ca. 150 Meter des Versorgungskabels des Schwimmbaggers ab und entwendeten dieses. Weiterhin wurden ca. 500m Stromkabel zur Versorgung eines Förderbandes und weiterer elektrischer Anlagen entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzten. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) entgegen./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell