POL-HX: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Fahrer flüchtet

34434 Borgentreich (ots) - Am Freitag, 06.01.2017, gegen 07.15 Uhr, ereignete sich im Bereich Bühne (Eichhagen) ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zur Unfallzeit befuhr eine 24-jährige Frau aus Warburg mit ihrem VW Golf die Kreisstraße 30 in Richtung Bundesstraße 241. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihr aus Richtung Landesstraße 838 ein anderer PKW entgegen. Als die beiden Fahrzeuge aneinander vorbei fuhren, stießen die beiden linken Außenspiegel aneinander und wurden beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt unvermindert fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen grünen PKW. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Höxter (Tel. 05271 - 9620) in Verbindung zu setzen./He.

