POL-HX: Kirche und Volksbank mit Farbe beschmiert

34434 Borgentreich (ots) - Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter beschmierten zwischen Samstag, 07.01.2017, 20.00 Uhr und Sonntag, 08.01.2017, 06.00 Uhr, die beiden Haupteingangstüren sowie die Nordseite der katholischen Kirche in Körbecke mit Sprühfarbe. Ebenso wurde auf einer Gebäudewand der Volksbank, in der Straße Kreuztor, Farbe aufgebracht. Das Gebäude der Volksbank befindet sich direkt gegenüber der Kirche. Insgesamt beläuft sich der durch die Farbschmierereien entstandene Schaden auf 3.000 Euro. Die Polizei in Warburg (Tel. 05641 - 78800) bittet um Hinweise von Zeugen./He.

