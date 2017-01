POL-HX: Betrunken Auto gefahren. Führerschein weg.

Steinheim (ots) - In Steinheim wurde ein offenbar betrunkener Autofahrer kontrolliert, er musste zur Blutprobe. Der Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug eines 42- jährigen Fahrers aus Nieheim fiel am Freitagabend, 6.1.2017, einer Streife in der Rolfzener Straße in Steinheim auf. Das Auto wurde angehalten und kontrolliert. Da der Atemalkoholtest positiv ausfiel, musste sich der Fahrer einer Blutprobe unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde bis auf Weiteres untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell