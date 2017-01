POL-HX: Keine Beute bei Einbruch

33014 Bad Driburg (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, 05.01.2017, zwischen 17.10 Uhr und 19.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Rosenmühlenweg ein und durchsuchten mehrere Räume vergeblich nach Diebesgut. Durch den Aufbruch entstanden Schäden in Höhe von 400 Euro. Die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700) bittet um Hinweise von Zeugen./He.

