POL-HX: Nachtrag zur Meldung vom 01.01.2017: Nach Verkehrsunfall verstorben

34414 Warburg (ots) - Die 76-jährige Frau, welche bei dem Verkehrsunfall am Samstag, 31.12.2016, schwer verletzt wurde, erlag am 03.01.2017 in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Ermittlungen ergaben einen internistischen Notfall des Fahrers als Unfallursache. Beide Personen wurden damals schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo der Fahrer bereits am Unfalltag verstarb./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell