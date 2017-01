POL-HX: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

37671 Höxter (ots) - Einen Schaden von 4.000 Euro ist zwischen Montag, 02.01.2017, 19.00 Uhr und Dienstag, 03.01.2017, 09.30 Uhr, an einen Skoda Citigo entstanden. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit in Höxter-Godelheim auf der Pyrmonter Straße, vor dem Haus Nr.16, in Fahrtrichtung Höxter, geparkt. Der Skoda wurde dort durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken hinteren Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Fahrer setzte danach seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Auf Grund der Unfallspuren könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW bzw. Anhänger handeln. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise und Angaben von Zeugen./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell