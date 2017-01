POL-HX: Nachtrag zur Meldung vom 02.01.2017: In vier Häuser eingebrochen

37671 Höxter (ots) - Zusätzlich zu den bereits am 02.01.2017 gemeldeten vier Einbrüchen in Höxter, sind jetzt noch ein Einbruch und ein Einbruchsversuch hinzugekommen. Auch wenn die Tatzeiten hier teilweise zwischen dem 22.12.2016 und dem 03.01.2017 liegen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie der bereits bekannten Einbruchsserie zwischen dem 30. Und 31.12.2016 zuzuordnen sind. Eingebrochen wurde in ein Einfamilienhaus im Galgenstieg. Hier wurde aus der Wohnung Schmuck entwendet und ein Fenster beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von 800 Euro. Gescheitert ist ein Einbruch in ein Haus in der Agnes-Miegel-Straße. Der oder die Täter versuchten vergeblich die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an den Pilzsicherungen in den Rahmen. Hier entstand lediglich ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Kriminalpolizei darauf hin: Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Die Technischen Fachberater der Polizei NRW in den Kommissariaten für Kriminalprävention und Opferschutz Ihrer örtlichen Polizeibehörde beraten Sie dazu neutral und kostenlos. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an: Kreispolizeibehörde Höxter, Direktion Kriminalität, KK 1, Bismarckstraße 18, 37671 Höxter, Tel. 05271 / 962 - 1351, Mail: vorbeugung.hoexter@polizei.nrw.de /He.

