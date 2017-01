POL-HX: Riskante Fahrweise unter Drogeneinfluss

37688 Beverungen (ots) - Eine Polizeistreife stellte am Mittwoch, 04.01.2017, kurz nach Mitternacht, einen roten BMW aus dem Landkreis Northeim fest, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Burgstraße von der Weserbrücke kommend in Richtung Bundesstraße 83 fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr das Fahrzeug mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Dalhausen. Zwischen Roggenthal und Dalhausen überholte der BMW dann noch in einem Kurvenbereich riskant einen LKW. In Dalhausen konnte der BMW durch die Polizei angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 19-jähriger Beverunger, offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Bei einer Durchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell