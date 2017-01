POL-HX: Zusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn

33014 Bad Driburg (ots) - Ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Altenbeken befuhr am Montag, 02.01.2017, gegen 10.10 Uhr, den Ahornweg aus Richtung Pappelweg kommend in Richtung Tegelweg. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger Bad Driburger mit seinem BMW den Lindenweg aus Richtung Zum Hillenwasser kommend in Richtung Sulburgring. Vor der Kreuzung Ahornweg/ Lindenweg beabsichtigten beide Fahrzeugführer auf schneeglatter Fahrbahn ihre Fahrzeuge abzubremsen. Auf Grund der gefahrenen Geschwindigkeit, in Verbindung mit der glatten Fahrbahn, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der Mann aus Bad Driburg leicht verletzt. Der BMW des Altenbekeners wurde durch die Kollision nach links abgedrängt, rutschte über den Gehweg und beschädigte einen Grundstückszaun. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrtüchtig, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Schaden von 6.300 Euro./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell