POL-HX: Straße nicht geräumt - Frau gestürzt und verletzt

34439 Willebadessen (ots) - Am Montag, 02.01.2016, gegen 10.20 Uhr, ging eine 77-jährige Frau aus Willebadessen auf dem Gehweg der Bogenstraße in Willebadessen. Dieser war zur Vorfallzeit noch schneebedeckt. Vermutlich ist sie dann auf einer Verpackungstüte für Silvesterraketen ausgerutscht, welche unter dem Schnee lag. Durch den anschließenden Sturz erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer für die Reinigung der Straße und für die Einhaltung der Streu- und Räumpflicht verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden. Wer die Streu- und Räumpflicht nicht beachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Ebenso können sich aus entstandenen Unfällen haftungsrechtliche Ansprüche ergeben. Im aktuellen Fall ermittelt die Kriminalpolizei auch, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell