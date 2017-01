POL-HX: Anhängerkupplung vom Ackerschlepper entwendet

34434 Borgentreich (ots) - Von einem Ackerschlepper ist in der Zeit vom Samstag, 24.12.2016, 14.30 Uhr, bis Samstag, 30.12.2016, 12.00 Uhr, die Anhängerkupplung (Zugmul mit Schnellverschluss) demontiert und entwendet worden. Es entstand ein Schaden von rund 1.400 Euro. Der Schlepper stand zur Tatzeit unter einem offenen Schuppen, im weiteren Verlauf der Straße Zur großen Heide, außerhalb der geschlossenen Ortslage von Borgentreich-Rösebeck. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800./He.

