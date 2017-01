POL-HX: Brand einer Heizungsanlage in Ärztehaus

Beverungen (ots) - Zum Brand an einer Heizungsanlage kam es am Montag, 02.01.2017, gegen 15:15 Uhr, in der Langen Straße in Beverungen. Eine Zeugin hatte bemerkt, dass mit der Heizungsanlage etwas nicht in Ordnung war. Ein hinzu gezogener Techniker konnte zwar die Gaszufuhr abstellen, aber nicht verhindern, dass Teile der Anlage, möglicherweise durch Überhitzung, in Brand gerieten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Am Gebäude ist nach ersten Einschätzungen kein Schaden entstanden. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Lange Straße in Beverungen für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde innerhalb von Beverungen umgeleitet. Die Kriminalpolizei in Höxter hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell