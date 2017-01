POL-HX: Unfallflucht in der Westerbachstraße - Zeuge wird gebeten sich zu melden

37671 Höxter (ots) - Am Sonntag, 01.01.2017, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich vor einer Pizzeria in der Westerbachstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Ford Focus stand zur Unfallzeit in Höhe des Hauses Westerbachstraße 14 am Fahrbahnrand geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden am linken Außenspiegel seines Fahrzeuges fest. Ein ihm unbekannter Mann teilte ihm vor Ort mit, dass er den Unfallhergang beobachtet hätte. Die Polizei bittet diesen Unfallzeugen sich mit dem Verkehrskommissariat Höxter (Tel. 05271 - 9620) in Verbindung zu setzen./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell