POL-HX: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

37671 Höxter (ots) - Im Drosteweg in Höxter-Godelheim sind drei Autoreifen durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter zerstochen worden. Zuletzt wurde zwischen Dienstag, 27.12.2016, 17.30 Uhr und Mittwoch 28.12.2016, 08.30 Uhr, der rechte Vorderreifen eines Opel Corsa mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt vor dem Haus Drosteweg 4. Bereits zwischen Dienstag, 13.12.2016, 12.30 Uhr und Mittwoch, 14.12.2016, 07.30 Uhr, wurde der linke Vorderreifen eines Skoda Fabia zerstochen. Zuvor ist an diesem Fahrzeug zwischen dem 06.12.2016 und dem 07.12.2016 schon einmal ein Reifen beschädigt worden. Der Skoda war bei beiden Taten im Bereich des Hauses Drosteweg 4 abgestellt. Die Polizei in Höxter (05271 - 9620) bittet Zeugen, die verdächtige Personen zu den Tatzeiten bemerkt oder verdächtige Feststellungen getätigt haben sich zu melden./He.

