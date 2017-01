POL-HX: In vier Häuser eingebrochen

37671 Höxter (ots) - Im Laufe des 01.01.2017, wurden der Polizei in Höxter vier Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. Betroffen waren zwei Häuser in der Agnes-Miegel-Straße, ein Haus im Krängelweg und ein Haus im Schulze-Delitzsch-Weg. Erbeutet wurden geringe Mengen an Bargeld und Schmuck. Nach derzeitigen Kenntnisstand dürften die Einbrüche zwischen Samstagnachmittag, 31.12.2016 und Sonntagmittag, 01.01.2017, stattgefunden haben. Die Polizei fragt: Wer hat zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen oder hat sonstige Feststellungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) entgegen./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell