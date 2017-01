POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

34414 Warburg (ots) - Zwischen Freitag, 30.12.2016, 17.00 Uhr und Samstag, 31.12.2016, 19.30 Uhr, wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Mastfeld in Warburg-Scherfede eingebrochen. Im Haus wurden alle Räume betreten, alle Schränke geöffnet und Diebesgut in unbekannter Höhe entwendet. Die Polizei in Warburg (Tel. 05641 - 78800) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

