POL-HX: Nach Verkehrsunfall verstorben Warburg - Menne, K 11, 31.12.2016, 10.40 Uhr

Warburg (ots) - Am 31.12.2016, gegen 10.40 Uhr, kommt ein 75 jähriger PKW Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt mit seinem Citroen gegen einen Baum. Er und seine 76 jährige Frau auf dem Beifahrersitz können noch aus dem Auto befreit werden bevor dieses in Flammen aufgeht. Beide Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo der Fahrer an seinen Verletzungen verstorben ist. Das Ehepaar war auf dem Weg von Warburg nach Menne.

Me.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell