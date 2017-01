POL-HX: Jahreswechsel im Polizeigewahrsam Bad Driburg, Nordstraße, 31.12.2016, 23.30 Uhr

Bad Driburg (ots) - Kurz vor dem Jahreswechsel kam es in der Nordstraße in Bad Driburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Personen. Nachdem einer der Streitenden die Örtlichkeit nicht verlassen wollte wurde er in Gewahrsam genommen und musste den Jahreswechsel in einer Zelle der Polizei verbringen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell