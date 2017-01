POL-HX: Mülltonnen abgebrannt Höxter, Lütmarser Straße, 01.01.2017, 02.30 Uhr

Höxter (ots) - An einem Mehrfamilienhaus in der Lütmarser Straße konnten 3 brennende Mülltonnen durch die schnell anwesende Feuerwehr gelöscht und so größerer Schaden verhindert werden. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Reste von Feuerwerkskörpern in einer der Tonnen entsorgt wurden.

