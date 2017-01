POL-HX: Einbrecher unterwegs Warburg, Silvesternacht, 19.00 - 02.20 Uhr

Warburg (ots) - Im Ulmenweg in Warburg drangen Einbrecher über den Balkon in ein Wohnhaus wo alles nach Diebesgut durchsucht wurde. Mit einigen Wertgegenständen verließen die Täter bisher unerkannt den Tatort. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei in Warburg unter Tel.: 05641-78800 entgegen.

