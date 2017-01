POL-HX: Jahreswechsel ruhig verlaufen

Kreis Höxter (ots) - Der Jahreswechsel ist aus Sicht der Polizei ruhig verlaufen, die Polizei musste im Kreisgebiet zu 13 Einsätzen fahren, bei denen es sich meistens um Streitigkeiten handelte, die von den eingesetzten Beamten vor Ort geschlichtet werden konnten. In zwei Fällen kam es zu Körperverletzungsdelikten bei denen leichte Verletzungen entstanden und Anzeigen aufgenommen wurden. Dreimal wurde die Polizei zu Sachbeschädigungen gerufen, wobei zum einen eine Hecke in Brand geraten, ein Pflasterstein gegen eine Fensterscheibe geworfen wurde und 3 Mülltonnen Feuer gefangen hatten. Die kleinen Brände konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden und es entstand nur geringer Sachschaden. In Warburg wurde in der Silvesternacht in ein Wohnhaus eingebrochen und Wertgegenstände entwendet.

