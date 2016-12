POL-HX: Mit PKW in den Straßengraben geschleudert - Frau leicht verletzt

37696 Marienmünster (ots) - Eine 79-jährige Frau aus Höxter ist am Freitag, 30.12.2016, gegen 11.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr die Frau mit ihrem Daimler-Benz die Bundesstraße 239 von Marienmünster-Vörden kommend in Richtung Fürstenau. Ungefähr 200 Meter nach der Abfahrt Kollerbeck geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und geriet nach rechts in den Straßengraben. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. Der PKW wurde schwer beschädigt und musste durch einen Abschlepper geborgen werden./He.

