POL-HX: Beschädigungen in der Innenstadt

34414 Warburg (ots) - In der Zeit von Montag, 26.12.2016, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 28.12.2016, 08.00 Uhr, wurden in der Innenstadt Warburg mehrere Sachbeschädigungen begangen. In der Kalandstraße wurde ein Lattenzaun eingetreten. In der Marktstraße ein Mülleimer von der Wand gerissen, sowie Zeitungen auf der Straße verstreut und Pflanzbeete beschädigt. In der Hauptstraße und am Paderborner Tor wurden Verkehrsschilder verbogen und in der Hüffertstraße eine Absperrkette in der Nähe eines Fußgängerüberweges zerrissen. Insgesamt verursachten der oder die Täter Schäden von 1.000 Euro. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, entgegen./He.

