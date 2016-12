POL-HX: Portemonnaie und Schlüssel aus Umhängetasche entwendet

37671 Höxter (ots) - Am Donnerstag, 29.12.2016, gegen 16.30 Uhr, ist eine 54-jährige Frau aus Fürstenberg offensichtlich von vier Trickdieben bestohlen worden. Die Frau hatte in einem Lebensmittelmarkt an der Lütmarser Straße eingekauft und das Geschäft gerade verlassen, als ihr ein Mann vor den Einkaufswagen lief. Sie musste ihren Einkaufswagen abbremsen und ein anderer Mann rempelte sie von links kommend an. Zwei weitere Männer standen in unmittelbaren Nähe. Die Frau schenkte der Situation zunächst keine weitere Aufmerksamkeit. Erst zu Hause bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse und eines Schlüsselbundes. Sie hatte diese Gegenstände in einer Umhängetasche aufbewahrt. Die vier Tatverdächtigen werden alle als ca. 25-35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, schwarzhaarig und mit dunklen Teint beschrieben. Alle vier führten zur Tatzeit Plastiktüten mit sich. Die Tüten waren weiß und mit einer grünen Aufschrift versehen. Nach dem Vorfall entfernten sich die Männer zügig in Richtung Lütmarser Straße. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell