POL-HX: Unfallflucht vor Bäckerei

Warburg (ots) - Einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Heiligabend, Samstag, 24.12.2016, gegen 07:30 Uhr. Ein Zeuge hatte einen Knall gehört und bemerkt, wie ein größeres Fahrzeug an der Briloner Straße in Warburg-Scherfede davon fuhr. Der Fahrer des Autos war zuvor beim Ausparken vor einer Bäckerei gegen die Fahrertür eines Renault Twingo gefahren, der an der Straße geparkt war. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei in Warburg bittet um Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell