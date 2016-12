POL-HX: Zwei PKW in Sandebeck beschädigt

Steinheim (ots) - Zwei PKW, die an der Straße Am Bahndamm in Steinheim-Sandebeck geparkt waren, wurden in der Nacht von Dienstag, 27.12.2016, auf Mittwoch, 28.12.2016, von bisher unbekannten beschädigt. Bei einem weißen Seat Leon wurde die Beifahrerseite in Höhe des hinteren Radkastens zerkratzt und die Dachantenne beschädigt. Bei einem roten Ford Focus C-Max wurden die Motorhaube und die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Die Polizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell