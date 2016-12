POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz

Steinheim (ots) - Einen Sachschaden von ca. 5.000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Heiligabend, Samstag, 24.12.2016, an einem blauen Audi A3. Der Audi-Fahrer hatte sein Fahrzeug gegen 08:40 Uhr auf dem Parkplatz einer Einkaufsmarktes an der Straße am Piepenbrink in Steinheim geparkt. Als es gegen 09:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein anderer Fahrzeugführer war offensichtlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi gefahren und hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet nun um Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell