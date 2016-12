POL-HX: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Verkehrsunfall Warburg, Kasseler Straße Bild-Infos Download

Warburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kasseler Straße in Warburg wurde am Mittwoch, 28.12.2016, gegen 11:10 Uhr, eine 77-jährige Frau schwer verletzt. Die Warburgerin war mit ihrem VW Polo stadtauswärts unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 40-jährige Warburgerin mit ihrem Ford Focus aus der Bernhardistraße kommend nach links auf die Kasseler Straße stadteinwärts einbiegen. Dabei beachtete sie den VW Polo nicht. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 77-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Die Feuerwehr Warburg musste ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen und die Fahrbahn reinigen. Die Kasseler Straße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell