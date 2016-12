POL-HX: Stromverteilerkasten beschädigt - Verursacher flüchtet

Höxter (ots) - Auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Brenkhäuser Straße in Höxter wurde am Freitag, 23.12.2016, zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr, ein Stromverteilerkasten beschädigt. Dies wurde jetzt bei der Polizei angezeigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist offensichtlich zunächst gegen einen Findling und dann gegen den Rammschutz und den Kasten gefahren und hat dabei einen Sachschaden von ca. 4.000 Euro angerichtet. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Verursache den Parkplatz. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell