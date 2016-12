POL-HX: Fahrkartenautomat durch Explosion beschädigt

Fahrkartenautomat in Warburg Bild-Infos Download

Warburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro richteten bisher unbekannte Täter am Mittwoch, 28.12.2016, gegen 01:26 Uhr, an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Warburg an. Der Automat wurde bei der Tatausführung gesprengt. Ein Anwohner, der durch die Explosionsgeräusche aufmerksam geworden war, informierte die Polizei in Warburg, die schon nach wenigen Minuten vor Ort war. Die Täter waren allerdings zwischenzeitlich geflüchtet. Der Zeuge hatte noch wahrgenommen, dass ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen das Bahnhofsgelände verlies. Beute hatten sie offensichtlich nicht gemacht, die Geldkassette befand sich bei Tatentdeckung noch im Automat. Die Polizei in Warburg, 05641 - 78800, ermittelt nun wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die hiermit in Verbindung stehen können. Techniker der Deutschen Bahn sicherten den Fahrkartenautomaten noch in der Nacht. Auch wenn in diesem Fall nach ersten Feststellungen kein Gebäudeschaden entstanden ist, warnt die Polizei vor solchen Taten. Nicht selten kommt es sogar nicht nur zu erheblichen Sachschäden, sondern auch zu Verletzungen bei unbedachten Tätern oder unbeteiligten Anwohnern oder Zeugen. /Te.

