POL-HX: Fahndung nach Mittäter zu Straßenraub

2 weitere Medieninhalte

Möglicher Mittäter zum Straßenraub, Bild1 Bild-Infos Download

Höxter (ots) - Am 07.11.2016 kam es in Höxter zu einem Straßenraub, bei dem zwei Frauen einer 85-Jährigen die Geldbörse entrissen. Die Polizei in Höxter berichtete dazu (siehe http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/3476949). Jetzt kann die Polizei Fotos eines Mannes veröffentlichen, der im Verdacht steht, die Frau in der Sparkasse beim Abheben von Bargeld beobachtet zu haben. Dafür spricht, dass die beiden Täterinnen, die schon mit dem Pressebericht vom 07.11.2016 beschrieben wurden, gezielt nach dem Geld gesucht haben. Diese beiden Täterinnen oder der abgebildete Mann dürften der 85-Jährige auch über einen längeren Zeitraum gefolgt sein. Möglicherweise sind sie auch hier Zeugen aufgefallen. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet Zeugen nochmals um Hinweise, die mit dem Raub in Verbindung stehen können. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell