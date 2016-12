POL-HX: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Höxter (ots) - Ihren schweren Verletzungen erlegen ist am 27.12.2016 im Krankenhaus eine 59-Jährige Fahrradfahrerin, die bei einem Verkehrsunfall am 21.12.2016 in Höxter beteiligt war. Die Polizei hatte zu dem Unfall am 22.12.2016 (siehe http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/3518255) berichtet. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell